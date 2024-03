Playoff-Vorentscheidung in der Stadthalle

Der RHC Dornbirn und Diessbach vor wegweisendem Aufeinandertreffen.

Dornbirn. Die Spannung in der Schweizer NLA erreicht mit dem bevorstehenden Spitzenspiel am Samstag, 9. März (18 Uhr) zwischen dem RHC Dornbirn und dem RHC Diessbach ihren Höhepunkt. In einem Match, das über Playoff-Platzierungen und Heimrecht entscheidet, treffen die beiden Teams aufeinander. Dornbirn hat die Möglichkeit, mit einem Sieg erstmals die Tabellenführung zu übernehmen und sich gleichzeitig für das Playoff zu qualifizieren.

Trotz des klaren Sieges der Seeländer im Oktober wird es für Kissling & Co in der Stadthalle, im letzten Heimspiel vor dem Final Four, kein Honigschlecken werden. Dornbirn strebt danach, sich vor heimischem Publikum von seiner besten Seite zu präsentieren und die Fans in ihren Bann zu ziehen. Die Diessbacher sind bekannt, den Hebel von Offensive und Defensive schnell umschalten zu können, was auch ein Blick auf die Tabelle verrät. So führen sie die Plus-Minus-Statistik unantastbar an.