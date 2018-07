Platz zwei für ASVÖ-Vorarlberg Auswahl

Eine Auswahl aller Vorarlberger ASVÖ-Fußballvereine erreichte im Ländervergleichsturnier in Schwaz den sehr guten zweiten Endrang.

Am vergangenen Wochenende fand das 48. Schülerfußball Ländervergleichsturnier in Schwaz statt. Mit dabei war auch eine Auswahl aller Vorarlberger ASVÖ-Fußballvereine.

Die Vorarlberger Auswahl präsentierte sich trotz widriger Wetterbedingungen auf Kunstrasen sehr souverän in der Gruppenphase. 12 von 12 möglichen Punkten und kein einziges Gegentor sicherten Platz Eins in der Gruppe und den Einzug ins Finale am Sonntag gegen den Gastgeber aus Tirol.