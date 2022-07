Platz zwei an der Côte d’Azur

Bei einem ITF Junior Turnier in Nizza musste sich der Hohenemser Maximilian Taucher im Finale geschlagen geben.

Hohenems . Zum Start in den Sommer ging es für den Hohenemser Rollstuhlsportler Maximilian Taucher am vergangenen Wochenende nach Nizza zur „Trophee Giammartini“ – einem traditionellen ITF-Junior-Turnier.

Dazu konnte der Sportler des RC ENJO Vorarlberg seine Gruppenspiele gegen die Französin Ksénia Chasteau und den Italiener Francesco Felici mit sehr viel Druck und dank seiner Spielerfahrung für sich entscheiden und schlussendlich jeweils als Sieger vom Platz rollen. Damit entschied Maxi Taucher die Gruppe A für sich und traf am finalen Tag auf den 17-jährigen Engländer Joshua Jones. Der Vorarlberger versuchte dabei gleich von Beginn den Druck aus dem Spiel zu nehmen, was Taucher aber nur phasenweise gelang und so musste er das Spiel schlussendlich 2:6 und 4:6 an seinen Gegner abgeben. „Trotzdem bin ich mit dem zweiten Platz und meiner Leistung zufrieden und konnte auch wieder wichtige Weltranglisten-Punkte sammeln“, so der junge Emser nach dem Turnier an der Côte d’Azur. MIMA