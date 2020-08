Plattform für Begegnung und Diversität - Offene Bühne geht ins Finale

Am Ende werden es 25 Auftritte gewesen sein. Auftritte, die in ihrer Vielfalt gezeigt haben: Feldkirch ist voller überraschender Begegnungen. Diese Woche geht die offene Bühne zwischen dem Montforthaus und der Johannitergasse ins Finale.

Wahre Größe, das lehrt uns die Pandemie, müssen wir derzeit im Kleinen zeigen. Und das ist gut so, denn dort und nur dort ist wahre Begegnung möglich: im Kleinen. Der Weg zu Großveranstaltungen ist noch ein weiter und Feldkirch hat in diesem Sommer gezeigt, dass es anders geht. Auch ohne große Events war in der Montfortstadt ganz schön was los: von herrlichen Sommerabenden in den einladenden Gastgärten über diverse kleine Veranstaltungen bis zu Formaten wie der mobilen Gastfreundschaft der POTENTIALe, die über den Sommer immer wieder in der Stadt auftaucht.