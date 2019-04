Plastiksackerlverbot in Begutachtung - Verbot ab 2020

Das von der Bundesregierung geplante Verbot von Plastiksackerln ab 1. Jänner 2020 ist am Donnerstag in Begutachtung geschickt worden.

“Mit dem Verbot von Einweg-Plastiksackerln zählen wir zu den Vorreitern in Europa. Es gibt nur zwei Staaten, die das vor Österreich umgesetzt haben”, sagte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Umsetzung des Gesetzesentwurf

“Wir haben den Fahrplan für dieses Verbot mit vielen Beteiligten in mehreren Runden diskutiert und verhandelt. Jetzt kommen wir in die Umsetzung. Der Gesetzesentwurf geht heute in Begutachtung, damit wir den Termin halten können”, sagte Köstinger.