Plastikfreier Schulstart

Die Mittelschule Rheindorf startet ab Herbst mit plastikfreien Heften in das neue Schuljahr.

Lustenau Sie sind in den Farben Rot, Blau, Grün und Gelb erhältlich und bieten eine erste Orientierung für Schüler und Lehrer. Sie schützen die Hefte vor Feuchtigkeit, Schmutz und vom häufigen Transport in der Schultasche. Die Rede ist von den Plastikumschlägen, die in den unterschiedlichen Farben, den Schülern schnell einen Überblick zu den verschiedenen Unterrichtsfächern bieten. „Blau steht für Mathe, Rot für Deutsch, Gelb für Englisch und Grün für die restlichen Fächer“, erklärt Gabriele Kergel (49), Sekretärin der Mittelschule Rheindorf. Diese Farben wurden schon seit jeher zur Unterscheidung herangezogen. „Das war eigentlich schon immer so“, so Kergel.

Neue Wege einschlagen

Doch nur weil es immer schon so war, heißt dies nicht, dass es in dieser Form weitergeführt werden muss. „Es widerstrebte mir zutiefst, als ich für meine Kinder im Herbst die vielen Plastikumschläge besorgen musste. Als Elternvereinsobfrau wollte ich etwas ändern“, erklärt Christine Bösch-Vetter, Obfrau vom Elternverein der Mittelschule Rheindorf. Gemeinsam mit Gabi Hampson, ebenso im Elternverein vertreten, sind sie vor Direktor Gerd Neururer getreten und haben ihm erklärt, dass es dafür eine andere Lösung braucht. „Das ist einfach viel zu viel Plastik“, so Bösch-Vetter.

Alle ins Boot bringen

Direktor Neururer und Schulsektretärin Gabriele Kergel waren begeistert von der Idee, die Schulhefte plastikfrei zu gestalten. „Wir suchten nach einer Lösung, die mit den Plastikumschlägen mithalten konnte“, erklärt Kergel. Schlussendlich wurden sie im Weltladen fündig. Über diesen bestellen sie ab Herbst die neuen Schulhefte in einer Druckerei in Graz. Der Umschlag ist aus Papier und bereits stabiler hergestellt. „Der Knackpunkt war jedoch die farbliche Unterscheidung der Hefte“, so Kergel. Die Hefte müssen viel aushalten und auch einmal in einer feuchten Schultasche bestehen. Dies deshalb, weil die Mittelschule über ein eigenes Schwimmbad verfügt. „Auf einmal ist mir die Idee mit den farbigen Laschen gekommen. Diese können unkompliziert auf das Heft geklebt werden.“ Kergel durfte das Vorhaben sogar im Umweltausschuss präsentieren. „Diese Lösung ist für sämtliche Schulen adaptierbar. Jeder kann mitmachen.“ Man müsse sich trauen, neue Wege einzuschlagen und alte Zöpfe abzuschneiden.

Schulstartkonto für jeden Schüler

„Zusätzlich möchten wir den Familien beim Schulbeginn den finanziellen Druck nehmen“, erklärt Bösch-Vetter. Der September sei für viele Eltern mit einer großen finanziellen Belastung verbunden. Mit einem sogenannten „Schulstartkonto“ werden alle gekauften Schulutensilien von der Schule hinaufgebucht. „Ich verwalte diese Excel-Listen und buche pro Schüler alle Ausgaben hoch. Die Eltern müssen nichts mehr besorgen“, erklärt Kergel. Erst vor den Herbstferien werden die Schulausgaben abgerechnet. „Unsere Vision ist und bleibt, die Schule plastikfrei zu bekommen“, fügt Kergel hinzu. Denn man müsse nur einmal kurz hochrechnen, dann werde das ganze Ausmaß von unnötigem Plastikgebrauch sichtbar. Jedes Kind besitze im Herbst zwischen zwölf und 16 Hefte, hochgerechnet auf die 260 Schüler sind das nur im Herbst in der Mittelschule Rheindorf rund 4160 Plastikeinbände. „Diese Zahl muss nicht sein, deshalb schlagen wir einen neuen Weg ein“, sagen Kergel und Bösch-Vetter einstimmig. bvs

„Wenn einmal ein Heft etwas schmutzig ist, ist das kein Weltuntergang.“ Gabriele Kergel, Sekretariat Mittelschule Rheindorf