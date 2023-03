Planungswerkstatt für Meininger Dorfentwicklung

Der Entwicklungsplan von Meiningen wird derzeit überarbeitet, und dazu werden auch die Bewohner der Gemeinde eingebunden.

Meiningen. Auch in Meiningen beschäftigen sich die Gemeindeverantwortlichen bereits seit längerer Zeit intensiv mit der Erarbeitung eines räumlichen Entwicklungsplans. „Wir laden alle dazu ein, am Planungsprozess teilzunehmen und aktiv die Zukunft von Meiningen mitzugestalten“, verweist Bürgermeister Thomas Pinter dazu auf die Planungswerkstatt am 23. März.

Verbesserung der Infrastruktur

Wie alle anderen Gemeinden in Vorarlberg, erstellt auch die Gemeinde Meiningen derzeit den neuen Räumlichen Entwicklungsplan. „Meiningen hat sich in den letzten Jahren zunehmend als familienfreundliche Gemeinde positioniert, und damit das auch in Zukunft so bleibt, ist die Verbesserung der Infrastruktur nach wie vor ein wichtiges Ziel unserer Arbeit. Dazu sollen mit dem räumlichen Entwicklungsplan die Weichen gestellt werden“, erklärt dazu Bürgermeister Pinter. Ein wichtiges Thema dabei ist auch die Gestaltung des Ortszentrums rund um das Gemeindeamt.

Planungsinstrument der nächsten zehn Jahre