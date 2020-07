Planet Pure Frauen Bundesliga ausgelost

4. Saison in der Planet Pure Frauen Bundesliga für den FFC Vorderland.

Heute war Lostag. Nun ist sie da, die Auslosung für den Herbstdurchgang. Dabei heißt es für das verjüngte Vorderländer Team in den ersten beiden Runden ab in den Bus.

In Runde eins trifft die Simonelli Elf auswärts in Salzburg auf den FC Bergheim. In Runde zwei ist der FFC Vorderland dann in Niederösterreich bei Serienmeister SKN St. Pölten (mit Ex-FFC Spielerin Anna Bereuter) zu Gast.

Heimpremiere in Runde 3. Im Ratz Stadion trifft man auf das starke Team des SV Neulengbach mit Neuerwerbung EX-FFC Angreiferin Patrizia Pfanner. Dickes Brett also gleich zu Saisonbeginn für den Ländle Vertreter in der Planet Pure Frauen Bundesliga.