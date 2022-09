plan b-Rad-Ried-Tag am 2. Oktober 2022 – ein Tag mitten in der Natur

So, 2. Oktober, 10.30 Uhr Treffpunkt Bruno Pezzey Stadion

Am Sonntag, den 2. Oktober laden die plan b-Gemeinden wieder zum Rad-Ried-Tag. Um 10.30 Uhr ist jeweils in Lauterach und Lustenau Treffpunkt für die gemeinsame Radausfahrt ins Ried. Am Festplatz wartet ein buntes Programm auf die Gäste. Das Ried ist von 10.30 bis 16.00 Uhr für den Durchzugsverkehr gesperrt, die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Es gelten die dann aktuellen Corona-Regeln. Zum sechsten Mal laden die sieben plan b-Gemeinden Bregenz, Hard, Kennelbach, Lauterach, Lustenau, Schwarzach und Wolfurt zum Rad-Ried-Tag. Ab 10.30 Uhr treffen sich Besucher*innen in Lauterach bei der Sportanlage Ried oder in Lustenau beim Kirchplatz. Hier können sich die Teilnehmer*innen des RADIUS-Fahrradwettbewerbs für die Verlosung registrieren. Gegen 11.00 Uhr startet die gemeinsame Radfahrt ins Ried.