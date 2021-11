Bludenz. In Kooperation mit dem Kulturbüro Bludenz präsentiert das Walk Tanztheater "Places to be.

Ein Jugendtheaterprojekt über Pandemieerfahrungen". Premiere ist am Sonntag, 21. November, um 18 Uhr in der Lorünser Villa in Bludenz.

Im Theaterstück erzählen Jugendliche von ihren Gefühlen und Erlebnissen in der langen Pandemiezeit, von Einsamkeit in engen Zimmern, von Überlastung im Home-Schooling, von ihrer optimistischen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das Theaterstück nimmt Anpassung und Rebellion ebenso in den Fokus wie die Orte, an denen sich Jugendliche aufgehalten haben, versteckt hielten oder heimlich getroffen haben. Der öffentliche Raum braucht Jugendliche und ebenso müssen sich junge Menschen einmischen in der Öffentlichkeit.

Involviert in das internationale Projekt sind die Partnerländer Türkei / Izmir, Zypern / Nicosia und Israel / Palestine. In allen vier Ländern werden Theaterprojekte partizipativ erarbeitet und öffentlich aufgeführt und gleichzeitig über die Erfahrungen digital ausgetauscht. So verbinden sich die Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern und spielen länderübergreifend Theater.

Die Sparkasse Bludenz unterstützt als Hauptsponsor von Bludenz Kultur großartige Veranstaltungen in der Altstadt Bludenz und Remise Bludenz.

Fact-Box:

PLACES TO BE

Premiere: Sonntag, 21.11.2021 um 18.00 Uhr

Aufführungen: Dienstag, 23.11. / Donnerstag, 25.11. / Freitag, 26.11. / Samstag

27.11.2021 jeweils um 19.00 Uhr

Inszenierung: Brigitte Walk | Text: Amos Postner | Recherche: Jugendliche / Team

Darsteller*innen: Schüler*innen 6ka BG Bludenz | Ausstattung: Sandra Münchow

Video: Sarah Mistura / Marvin Beck | Produktionsleitung: Beate Buchsbaum | Design: sägenvier designkommunikation