Places to be – Film und Gespräch zum Thema „Jugend & Pandemie“

Abschlussabend des Projekts von walktanztheater.com in Zusammenarbeit mit dem BG Bludenz

Bludenz. Jugendliche und ihre Pandemie-Erfahrungen – darum dreht sich alles beim Abschlussabend des Theaterprojekts „Places to be“ am Freitag, 18. März, in der Remise. Unter der Leitung von Brigitte Walk haben Schüler*innen des BG Bludenz am international vernetzten Stück teilgenommen – der Abschlussfilm mit Beteiligung aus Österreich, der Türkei, Zypern und Palästina wird nun erstmals präsentiert. Im zweiten Teil des Abends tauscht sich die Sozialwissenschafterin Dr. Eva Häfele in einem Podiumsgespräch mit den Jugendlichen über das Projekt und ihre Pandemie-Erfahrungen aus.

Im Theaterprojekt „Places to be“ erzählen Jugendliche von ihren Gefühlen und ihren Erlebnissen in der langen Pandemiezeit: von Einsamkeit in engen Zimmern, von Überlastung im Home-Schooling, von ihrer optimistischen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das Theaterstück nimmt Anpassung und Rebellion ebenso in den Fokus wie die Orte, an denen sich Jugendliche aufgehalten haben, versteckt hielten oder sich heimlich getroffen haben. Mit internationalen Verbindungen nach Izmir (Türkei), Nikosia (Zypern) und Ost-Jerusalem (Palästina) konnten sich die Jugendlichen über Grenzen hinweg verbinden und länderübergreifend Theater spielen. Leider musste das Projekt in Bludenz pandemiebedingt eine Woche vor der Premiere am 21. November 2021 gestoppt werden, eine Aufführung in der bereits fertig eingerichteten Villa Lorünser konnte nicht stattfinden.