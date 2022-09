Pkw verursacht Sturz mit Rad: Zeugen gesucht

Ein Pkw-Lenker fuhr in Bregenz bei Rot über die Kreuzung, eine Radfahrerin stürzte dadurch vor Schreck und zog sich Verletzungen zu.

In der Nacht auf Montag gegen 00.30 Uhr wollte eine 59-jährige Radfahrerin in Bregenz bei der Kreuzung Bahnhofstraße/Seestraße bei grünem Licht über den dortigen Rad- und Gehweg in Richtung Stadt fahren. Ein Richtung Hard fahrender Pkw-Lenker fuhr bei Rotlicht über den Kreuzungsbereich, wodurch die Frau erschrak und zu Sturz kam. Zur Kollision kam es nicht.