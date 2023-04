Pkw überschlug sich mehrfach: 19-Jähriger schwer verletzt

Schwerer Unfall am frühen Samstagmorgen.

Schwerer Unfall am frühen Samstagmorgen. ©Mathis Fotografie

Ein junger Mann verursachte in den frühen Morgenstunden des 22. April 2023 einen schweren Unfall auf der L190 in Nenzing. Der 19-Jährige fuhr mit einem nicht zugelassenen Pkw in Richtung Bludenz, als er plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und sich mehrfach überschlug.

Am frühen Samstagmorgen, 22. April 2023 um 04.45 Uhr, fuhr ein 19-jähiger Mann mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw auf der Bundesstraße (L190) in Nenzing Richtung Bludenz.

Mehrfach überschlagen

Plötzlich verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach mehrfachem Überschlagen auf der linken Straßenseite auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Durch den Unfall erlitt der 19-jährige Pkw-Lenker schwere Verletzungen unbestimmten Grades.

Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feststellung einer möglichen Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtgift konnte mit dem Lenker am Unfallort nicht durchgeführt werden.

L190 war komplett gesperrt

Die L190 wurde beidseitig für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Einsatzkräfte: Polizei mit 2 Fahrzeugen und 4 Beamten Feuerwehr Nenzing mit 5 Fahrzeugen und 32 Personen Rettung mit 2 Fahrzeugen und 5 Personen samt Notarzt Abschleppdienst Seeberger mit 1 Fahrzeug und 2 Personen Landesstraßenbauamt mit 1 Fahrzeug und 2 Personen