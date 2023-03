Lustenau: Mit Pkw überschlagen

In der Lustenauer Hofsteigstraße ist es zu einem Verkehrsunfall mit Alleinbeteiligung gekommen.

Am Montagmittag fuhr eine 70 Jahre alte Frau mit einem Pkw auf der Hofsteigstraße in Lustenau in westliche Richtung. Kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Bildgasse kollidierte der Pkw aus ungeklärter Ursache mit einem Verkehrsschild und in weiterer Folge mit einem großen Stein der dort befindlichen Verkehrsinsel. Durch den steilen Anfahrtswinkel wurde das Fahrzeug in die die Höhe gehoben und drehte sich folglich in der Luft, sodass der PKW schließlich auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand kam.