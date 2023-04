Pkw kracht in Linienbus

Am Montagvormittag kam es zu einem Unfall in Hohenems.

Am Montag gegen 10.25 Uhr fuhr ein 74-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Goethestraße in Hohenems in Fahrtrichtung Kreuzung Graf-Maximilian-Straße. Er hielt im Kreuzungsbereich aufgrund des Verkehrszeichens „Vorrang geben“ an und ließ zunächst einen von rechts (aus Richtung Schlossplatz) kommenden Linienbus passieren. Anschließend bog der Fahrzeuglenker nach links in die Graf-Maximilian-Straße ein und dürfte dabei den von links (aus Richtung Bahnhof) kommenden Linienbus übersehen haben.