Drei Verletzte nach Pkw-Kollision auf Harder Rheinbrücke

Auf der Harder Rheinbrücke ist es am späten Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Drei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Ein 85-jähriger Pkw-Lenker war am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Harder Rheinstraße in Richtung Fußach unterwegs. Als er auf Höhe der Kreuzung mit der Lustenauer Straße links nach Lustenau abbiegen wollte, prallte er mit dem Wagen einer 37-jährige Pkw-Lenkerin zusammen, die zu diesem Zeitpunkt von Fußach in Richtung Hard fuhr. Infolge der Kollision zogen sich beide unfallbeteiligten Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin des 85-Jährigen Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.