Pkw-Kollision auf Bregenzer Rheinstraße - schwerer Sachschaden

Ein 22-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montagabend auf der Bregenzer Rheinstraße auf einen vor ihm abbiegenden Pkw auf.

Kurz nach 21 Uhr am Montagabend war ein 22-jähriger Pkw-Lenker auf der Rheinstraße in Bregenz in Richtung Hard unterwegs und wollte nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen. Ein nachfolgender Pkw-Lenker, ebenfalls 22 Jahre alt, fuhr in Folge auf das abbiegende Fahrzeug auf. Beide Lenker zogen sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und mussten mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert werden.