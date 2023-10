Pkw kollidierte mit E-Scooter-Fahrer (14) in Altach

Ein jugendlicher E-Scooter-Fahrer geriet am Dienstag gegen 15.40 Uhr in Altach in einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 203 in der Nähe des ehemaligen Gasthauses Schwert.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, als der 14-jährige Jugendliche einen Schutzweg auf der Landesstraße 203 in Altach überquerte. Währenddessen stieß sein E-Scooter mit einem schwarzen Pkw zusammen, der in Richtung Götzis unterwegs war. Der Zusammenstoß führte dazu, dass das Vorderrad des E-Scooters vom Pkw überfahren wurde, was erhebliche Schäden am Fahrzeug verursachte.

Fahrer flüchtet vom Unfallort

Der Fahrer des schwarzen Pkw verließ nach dem Zusammenstoß den Unfallort, ohne anzuhalten oder sich um den Schaden zu kümmern. Der 14-jährige E-Scooter-Fahrer blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Altach bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden und eventuelle Informationen bereitzustellen, die zur Identifizierung des flüchtigen Pkw-Fahrers führen könnten.

Polizeiinspektion Altach, Telefonnummer +43 (0) 59 133 8151