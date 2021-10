Pkw erfasst Mofa-Lenkerin – 15-Jährige verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bludenz wurde am Freitag eine 15-jährige Mofa-Lenkerin unbestimmten Grades verletzt.

Am Freitagvormittag lenkte eine 15-jährige Jugendliche aus Bludenz ihr Motorfahrrad auf der bevorrangten Montafoner Straße in Bludenz vom Ortszentrum kommend in Richtung Montafon. Gleichzeitig fuhr ein 70-jähriger Mann aus Vandans mit seinem Pkw auf der Klarenbrunnstraße.