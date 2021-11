Pkw durchschlägt Zaun und landet im Kanal

In Dornbirn ist am Sonntag ein 25-jähriger Lenker mit seinem Firmen-Pkw spektakulär verunfallt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag in der Schmelzhütterstraße in Dornbirn, wo ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, einen Holzzaun durchschlug und in einem Kanal landete.