Pkw-Brand in Hohenems sorgt für Verkehrschaos

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Fahrzeugbrand in Hohenems, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Ein Pkw geriet am Freitagnachmittag aus noch unbekannter Ursache in Hohenems in Brand. Ersten Berichten zufolge entwickelte sich das Feuer im Motorraum des Fahrzeugs.