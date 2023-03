Pkw-Brand in Dornbirn: Als Brandursache wird ein ...

Gegen 21 Uhr kam es am Sonntagabend in Dornbirn zu einem Pkw-Brand.

Am 12. März 2023 gegen 21 Uhr nahm ein Mann auf dem ORF-Parkplatz in Dornbirn kurz nach dem Starten des Motors seines Pkw einen ungewöhnlichen Geruch und plötzlich aufsteigenden Rauch wahr. Der Mann versuchte noch, den aus dem Motorbereich entstehenden Brand, mit einem Feuerlöscher selbst zu löschen, was ihm aber nicht gelang.