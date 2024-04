Pkw-Brand auf der A14 bei Wolfurt

Ein Auto geriet aus ungeklärter Ursache am Freitagnachmittag auf der A14 in Brand.

Update zur Brandursache: Ein Fahrer bemerkte, dass die Ölwarnlampe seines Autos aufleuchtete und Flammen aus dem Heckbereich schlugen, als er sich auf Höhe Lauterach befand. Umgehend lenkte er auf den Pannenstreifen und verließ das Fahrzeug. Kurz darauf stand das gesamte Auto in Flammen, und auslaufender Treibstoff breitete sich über zwei Spuren der Autobahn A14 aus und fing ebenfalls Feuer.

Der Lenker war mit seinem Fahrzeug am Freitagnachmittag auf der A14 in Richtung Deutschland unterwegs, als es auf Höhe Wolfurt in Brand geriet. Der Brand konnte gelöscht werden, es gibt keine Verletzten.