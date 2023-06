Pkw bei Fahrzeugkollision auf A2 in NÖ auseinandergerissen

Durch die Wucht einer Kollision zweier Fahrzeuge auf der Südautobahn (A2) im Raum Wiener Neustadt ist Donnerstagfrüh ein Pkw förmlich auseinandergerissen worden.

Polizeiangaben zufolge wurde der Wagen im Bereich der Hinterachse geteilt. Der 29-jährige Lenker des Kfz wurde so wie der gleichaltrige Mann am Steuer eines ebenfalls am Unfall beteiligten Kastenwagens schwer verletzt. Das Duo wurde per Rettung in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.