Pizzeria in Lustenau in Brand

Eine Pizzeria in Lustenau geriet am Donnerstagnachmittag in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Dach bereits in Brand. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle.

Der Brand brach vermutlich in einem leerstehendem Zimmer im oberen Stock des Gebäudes aus. Die Pizzeria war zum Zeitpunkt des Ausbruchs geschlossen.

Vier Personen befanden sich im Gebäude. Einer von ihnen bemerkte die Rauchentwicklung. Daraufhin begaben sich alle Personen ins Freie.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten im Kaminbereich des Gebäudes. (VOL.AT)

Feuerwehr mit 90 Mann im Einsatz

Unser Reporter vor Ort berichtet von zehn Fahrzeugen und 90 Mann der Feuerwehr Lustenau, die aktuell im Einsatz sind. Das Rote Kreuz ist mit zwei Fahrzeugen und 6 Mann vor Ort. Zudem regeln mehrere Streifen der Polizei aus Dornbirn und Lustenau den Verkehr auf der vielbefahrenen Reichstraße.