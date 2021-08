Pizza vergessen: Einsatz in Hohenems

Eine vergessene Pizza im Ofen sorgte am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz in einem Hohenemser Wohnhaus.

Am Sonntag um 12.28 Uhr wurde die PI Hohenems über die Auslösung eines Brandmelders und einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in Hohenems informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Brandmelder durch eine im Backofen vergessene Pizza ausgelöst wurde. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.