Pippo Pollina - kreativer, italienische Liedermacher in der Remise Bludenz

Bludenz. Pippo Pollina veröffentlichte sein 24. Album und macht am Freitag, 16. September auf seiner Tour „Canzoni segrete“ in der Remise Bludenz einen Halt.

Aus dem Straßenmusikanten wurde ein Cantautore. Heute ist er einer der beliebtesten, italienischen Liedermacher.

Mitte der Achtzigerjahre reiste er durch die Fußgängerzonen Europas. Er spielte damals auch in der legendären Bar Rampenlicht in Bludenz. In Luzern wurde er eines Tages von dem Liedermacher Linard Bardill angesprochen. Er nahm den jungen Mann mit ins Studio, was wiederum dessen Leben umkrempelte.

Für seine Lieder nimmt er Impulse also von vielen Seiten, von Freunden und Kontrahenten, vor allem vom Leben selbst: „Ich bin in diesem Jahr 58 Jahre alt geworden und in einer Phase, wo sich einiges ändert. Pippo Pollina sind in „Canzoni segrete" über die Kraft der Musik und die Folgen des Wohlstands, über die seltsame Pandemie und die veränderten Leidenschaften, über Träume, Hoffnungen, Enttäuschungen.

Der Komponist und Poet: „Denn ich bin mitten in der Suche und mir bewusst, dass ich in meinem Alter neue Dinge und Herausforerungen entdecken muss. Es ist eine seltsame Phase, nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht alt. Dann auch noch Corona, eine Zeit, in der alles ausgebremst wurde. Ich habe sie genützt, einen Roman geschrieben und in aller Ruhe das Album fertiggestellt. Die Lieder sind daher auch der musikalische Ausdruck dieser Zweifel, mit denen ich mich beschäftige.“

Geholfen haben ihm rund zwei Dutzend Musiker und Musikerinnen, der Multiinstrumentalist Martin Kälberer zum Beispiel, der auch als Produzent und Co-Arrangeur fungierte, die Gitarristen Jean Pierre von Dach und Titus Vollmer, der Bassist Alex Klier und der Schlagzeuger Leonardo Guadarrama. Außerdem hört man Streicher und verschiedene Bläser, Mundharmonika und Akkordeon, stellenweise auch einen wuchtig pathetischen Männerchor. Pippo Pollina jubelt und räsoniert, plaudert und reflektiert, mit rauer und zugleich sonorer Stimme, manchmal einen Hauch lakonisch, aber nie ohne die grundlegende Ehrfurcht der Schönheit der Klänge und der Kraft der Kunst gegenüber. Denn Musik ist ein Geschenk!

Fact-Box:

Pippo Pollina

Freitag, 16. September 2022 | 20 Uhr | Remise Bludenz

Eintritt: VVK 32€ / 30 € | AK 35 € / 33