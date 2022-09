Pippo Pollina – Ein schönes Wiedersehn in Bludenz

Bludenz. Vor 30 Jahren spielte Pippo Pollina in der legendären Bar Rampenlicht und am letzten Freitag in der Remise. Ein grandioses Konzert und für einige ein wunderschönes Wiedersehen in der Alpenstadt.

Pippo Pollina und die treuen Fans können sich gut an das Konzert in den Achtzigern erinnern. Es waren einige Besucher in der beinahe ausverkauften Remise, welche auch vor 30 Jahren beim Konzert in Bludenz dabei waren. Damals reiste Pippo durch die Fußgängerzonen und wurde dann in Luzern von Liedermacher Linard Bardill angesprochen, was sein Leben veränderte.

Diese Klarheit und Präsenz der Wahrnehmung hat Pippo Pollina über Jahrzehnte hinweg geprägt. Die brillante Band überzeugt auch durch instrumentale Vielfalt, welche seine Fans immer wieder überrascht. Pippo Pollina selbst am Mikrofon, am Piano und an der Gitarre. Er erzählt während des Konzerts einige gefühlvolle und witzige Anekdoten, welche ihn zur Musik inspirieren. Mario Rivera ist mit fantastischer Energie an der Bass Gitarre sowie am Kontrabass. Gianvito Di Maio singt, spielt Keyboards sowie Akkordeon. Am Saxofon und an der Klarinette ist Roberto Petroli. Fabrizio Giambanco gibt der Musik am Schlagzeug die richtige Power. Pippo Pollina besticht zusammen mit seiner Band durch seine unbändige Kreativität. Sei es mit lyrischen Balladen, poetischen Protestliedern oder rockigen Songs: Pollinas Sprache bleibt immer sensibel und zart.

Solche musikalischen Höhepunkte in Bludenz wären ohne die Unterstützer von Bludenz Kultur nicht möglich. Deshalb geht ein großes Dankeschön an den Hauptsponsor, die Sparkasse Bludenz.

