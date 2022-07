Pipeline, Kassenfusion und Frauen-Fußball-EM

Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch, Wirtschaftskammerpräsident Wilfried Hopfner und SPG Altach/Vorderland Fußballerin Sabrina Horvat heute in "Vorarlberg LIVE".

Dass die Unterflurlösung für das Untere Rheintal laut ÖBB-Zwischenbericht nicht machbar ist, traf den Bregenzer Bürgermeister überraschend. Die von der ÖBB vorgeschlagene Idee die Strecke für Güterzüge an der Oberfläche zu bauen, hätte zur Folge, dass der neu gebaute Radweg und ein paar Wohnblocks abgetragen werden würden. Die Interessensvertretung der angrenzenden Gemeinden und Michael Ritsch (SPÖ) werden das so nicht akzeptieren. Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) schlug in "Vorarlberg LIVE" am Montag eine dritte Variante vor: "Ein Tunnel, der nicht am See entlang oder unterhalb verläuft, sondern vielleicht direkt durch den Pfänder." Ob diese Idee in Betracht gezogen werden kann, beantwortet Michael Ritsch heute im Gespräch mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".