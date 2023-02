Pioneers Vorarlberg wollen nicht als Letzter in die Sommerpause

Im vorletzten Heimspiel bekommen es die Habscheid-Cracks mit den Kärntnern zu tun.

Am Freitag und am Sonntag wird es diese Saison ein letztes Mal Erstligahockey in der Vorarlberghalle geben. Die Villacher Adler und die grünen Drachen aus Slowenien vollenden die Premierensaison der Pioneers auf heimischem Eis. Teil 1 gegen den VSV Im vorletzten Heimspiel müssen sich die Habscheid Cracks gegen die geballte Offensivpower der Villacher stemmen. Die Tabellenvierten Kärtner reisen mit einer 5-Spiel Siegesserie und der 2. besten Offensive ins Ländle. Auf dem Papier ist das Kräfteverhältnis eindeutig. Können die Pioneers mit dem verjüngten Kader trotzdem erstmals gegen den VSV punkten? Vorarlberger Mission wird vorangetrieben Der gebürtige Feldkircher Marvin Kortin ist 23 Jahre jung, Torhüter und spielt derzeit beim EHC Chur in der 3. Schweizer Liga. Marvin erhält momentan die Möglichkeit, im Pioneers Training aufzuzeigen und sich für eine weitere Zusammenarbeit zu empfehlen.

Verlosung eines Wochenendtrips

In Kooperation mit unserem Partner Autohaus Koch verlosen wir am Sonntag beim Heimfinale ein Wochenende mit dem nagelneuen VW ID Bus. Per Zufallsgenerator wird ein Besucher ausgewählt, der im vollelektrischen Buzz in den Genuss eines abenteuerlichen Wochenendtrips kommt. Was ihr tun müsst, um in den Lostopf zu gelangen? Ganz einfach! Zum letzten Pioneers Heimspiel kommen und bis zur Verlosung Ende des 2. Drittels eure Eintrittskarte aufbewahren. Mit etwas Glück dürft ihr den VW Buzz für ein ganzes Wochenende euer Eigen nennen.