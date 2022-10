Pioneers Vorarlberg wollen mit den Fans zum Erfolg zurück

Die Montfortstädter hoffen gegen Vienna Capitals auf einen Heimsieg.

ICE Hockey League | 23.10.2022

So, 23.10.2022, 16.30 Uhr: BEMER Pioneers Vorarlberg – Vienna Capitals

Referees: BERNEKER, HUBER A., Basso

Der Winning-Streak der Vienna Capitals steht im Ländle auf dem Prüfstand. Die seit nun vier Spielen ungeschlagenen Wiener treten bei den BEMER Pioneers Vorarlberg, die am Freitag spielfrei waren, an. Die beiden Teams treffen einander zum zweiten Mal, Ende September in Wien setzten sich die „Caps“ mit 2:1 durch. Und die Mannschaft von Dave Barr hat am Freitag mit seinem Kantersieg im Pustertal (9:1) das ohnehin große Selbstvertrauen nochmals verstärkt. Speziell der teaminterne Top-Scorer Matt Bradley ist in guter Verfassung, punktete die letzten sechs Spiele in Serie und hält bei je fünf Toren und fünf Assists. Fraglich ist bei Wien Nikolaus Hartl, der die Partie am Freitag verletzungsbedingt nicht beenden konnte. Die Pioneers können mit frischen Kräften aufwarten: Das letzte Spiel liegt neun Tage zurück und mit Donat Szita haben die Vorarlberger einen Try-Out-Kandidaten im Line-Up. Zuletzt setzte es für die Pioneers zwei Heimniederlagen in Serie.