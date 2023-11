Pioneers Vorarlberg wollen Ligakrösus Salzburg biegen

Mozartstädter im Anmarsch

Am Freitagabend ist der EC RB Salzburg zum ersten Mal in dieser Saison zu Gast in der Vorarlberghalle. Das bisher einzige Duell mit dem amtierenden Meister ging mit 6:2 klar an die Salzburger. Jene Partie liegt jedoch bereits 9 Wochen zurück und seither hat sich im Kader beider Teams einiges getan. Headcoach Stanley prognostiziert einen völlig unvorhersehbaren Endstand: „Salzburg zeichnet ihr extrem hohes Tempo aus. Aber auch unser Team spielt schnell und versucht dem Gegner so viel Raum und Zeit wie möglich zu nehmen. Wenn wir das wieder akribisch umsetzen können, ist ein Punktgewinn definitiv möglich.“