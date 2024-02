Pioneers Vorarlberg wollen im vierten Anlauf gegen HC Innsbruck siegen

Vorletztes Heimspiel der Stanley-Truppe ist von enormer Bedeutung wegen des Heimrecht.

Die Spannung steigt, denn das zweitletzte Heimspiel des Grunddurchgangs steht für die Bemer Pioneers Vorarlberg bevor. Mit dem Blick auf die Tabelle und die sich nähernden Playoffs ist jedes Spiel von entscheidender Bedeutung. Die Pioneers haben sich bereits erfolgreich für das Pre-Playoff qualifiziert, doch der Kampf um den 8. Tabellenplatz und das damit verbundene Heimrecht im Pre-Playoff ist noch voll im Gange. Julian Metzler und David Madlener kehren nach überstandener Darminfektion indes wieder ins Lineup zurück.



Westderby gegen Innsbruck

Die Pioneers treffen auf den HC Innsbruck, der in den letzten sechs Partien nur 6 Punkte sammeln konnte. Dennoch ist für die Tiroler jeder Punkt im Kampf um einen Top-6 Platz von großer Bedeutung. In einem engen Fünfkampf um die letzten 3 direkten Viertelfinalplätze werden die Innsbrucker alles geben. Die Pioneers, die bisher gegen die Haie noch nicht gewinnen konnten, streben nun nach dem ersten Sieg gegen dieses Team. “Gerade im Westderby wollen wir endlich unsere Stärken zeigen. Alle drei bisherigen Duelle waren sehr eng und am Ende extrem unglücklich im Ausgang aus unserer Sicht. Ich erwarte wieder eine sehr enge Kiste, aber diesmal mit dem positiven Ausgang für uns.” verrät Julian Metzler im Pre-Game Interview.



Kommt zum vorletzten Heimspiel in die Vorarlberghalle und helft unserem Team erstmals gegen die Haie zu siegen: Ticketshop