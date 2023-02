Pioneers Vorarlberg wollen im 6. Anlauf im Derby siegen

Das Schlusslicht trifft auf den Dritten Innsbruck.

Ladies Night zum Valentinstag

Zum Valentinstag am 14.02. bekommen alle Mädchen und Frauen eine gratis Tageskarte für das Heimspiel gegen den HC TIWAG Innsbruck an der Abendkassa. Diese muss persönlich an der Abendkassa abgeholt werden. Vielleicht eine Möglichkeit für alle Männer ihre Herzensdame zur Abwechslung zum Eishockey auszuführen?



Feiert mit uns gemeinsam das erste der letzten drei Heimspiele 2022/23 bevor es in die lange Sommerpause geht.



BEMER Pioneers Vorarlberg – HC Innsbruck „Die Haie“

Feldkirch, Vorarlberghalle, Dienstag, 14. Februar, 19:30 Uhr