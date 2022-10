Pioneers Vorarlberg wollen an Fehervar Revanche nehmen

Die Habscheid-Cracks hoffen im Heimspiel auf drei Zähler.

Fehervar gastiert am Freitag in der Vorarlberghalle. Die Ungarn reisen mit zwei Siegen in der Champions Hockey League ins Ländle.



Zweites Vorarlberger-Ungarisches Duell

Vor knapp zwei Wochen traten die Ländle Cracks eine fast 12-stündige Busreise ins ungarische Nachbarland an. Nach zwei Dritteln gingen die Teams mit einer 1:2 Pioneers Führung in die Pause, die Reise schien sich bis dahin also zu lohnen. Nach dem letzten Seitenwechsel erfolgte dann aber die Ernüchterung: Der Vizemeister vom Vorjahr erhöhte die Schlagzahl und traf gleich dreimal ins Gehäuse von Alex Caffi. Von der Anzeigetafel leuchtete nach einem weiteren Empty-Net Treffer ein klares und nach dem Schlussabschnitt verdientes 5:2 für das ungarische Team.



Mit Heimstärke zum SiegDie Heimbilanz der Vorarlberger liest sich mit einer Ausbeute von 7 von 12 möglichen Punkten sehr gut. Die Partien waren allesamt von fulminantem Eishockey in der Vorarlberghalle geprägt. Die Devise für das zweite Duell mit Fehervar lautet also das Positive aus den zwei ersten Dritteln des ersten Duells mitzunehmen und die Entwicklung der letzten Heimpartien aufs Eis zu bringen. „Es gilt 60 Minuten Eishockey zu spielen. Wir haben es in Fehervar über 40 Minuten sehr gut gemacht, diesmal wollen wir uns über die volle Distanz beweisen.“ so Marcel Zitz im Pre-Game Interview.