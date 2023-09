Pioneers Vorarlberg verlieren Auftakt in Bruneck

Die Mannschaft von Neo-Coach Dylan Stanley unterliegt beim HC Pustertal mit 1:3. Ein Grund dafür waren zu viele Besuche auf der Strafbank.

Für die Pioneers Vorarlberg begann heute mit dem Auswärtsspiel beim HC Pustertal die zweite Saison in der internationalen Ice Hockey League.

Beim Club aus Feldkirch feierte Neo-Coach Dylan Stanley sein Debüt als Hauptverantwortlicher hinter der Bande. Insgesamt sollte der Kader der Pioneers in dieser Spielzeit breiter aufgestellt sein, dennoch waren die "Wölfe" aus Südtiroler Favorit in dieser Partie.

Torloses erstes Drittel

Im ersten Abschnitt war vor beiden Toren wenig los, die Pioneers zeigten vor allem im eigenen Drittel eine konzentrierte Leistung. David Madlener stand zwischen den Pfosten und dieser wurde dann trotz einiger Unterzahlsituationen nicht übermäßig beschäftigt. Kevin Macierzynski kassierte bereits in Minute 12 wegen Bandenchecks eine 5-Minuten-Strafe plus Spieldauer, für den Routinier war die Partie damit schon früh beendet. Treffer fielen in den ersten 20 Minuten keine und so wurde beim Stand von 0:0 das Eis das erste Mal aufbereitet.

Zu viele Strafen

Die Vorarlberger wanderten aber auch im Mitteldrittel zu oft in Richtung Strafbank und eine dieser Strafen sollte dann zur Führung der Hausherren führen. Hannoun brachte mit seinem Power-Play-Tor in Minute 32 sein Team in Front. Somit lautete der Spielstand nach 40 Minuten 1:0 für die Mannschaft aus Bruneck.

Freude über Ausgleich hält nur kurz

Zu Beginn des dritten Drittels konnten die Pioneers dann ihrerseits in Überzahl agieren und Maver besorgte in dieser Phase den zwischenzeitlichen Ausgleich (46.). Die Freude darüber hielt aber nur 29 Sekunden, denn Frycklund brachte Pustertal postwendend wieder in Front.