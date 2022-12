Pioneers Vorarlberg unterliegen in Szekesfehervar

Lange konnten die Vorarlberger ein torloses Remis halten, drei Treffer in der Schlussphase sorgten dann aber für den 3:0-Endstand aus Sicht der Ungarn.

Zum bereits dritten Mal in dieser Saison trafen die Bemer Pioneers Vorarlberg auf Fehrvar. Nach dem Erfolg gegen Meister Salzburg wollten die Habscheid-Cracks auch heute in Ungarn etwas Zählbares mitnehmen. Am Ende setzte es aber beim 0:3 die dritte Niederlage gegen die Mannschaft von Kevin Constantine.