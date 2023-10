Pioneers Vorarlberg unterliegen gegen Fehervar mit 3:6

Trotz engagierter Leistung verlieren die Cracks von Dylan Stanley gegen abgezockte Ungarn in eigener Halle mit 3:6.

Die Bemer Pioneers Vorarlberg wollten nach den punktelosen Spielen in Kärnten am Freitag Abend wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit Fehervar wartete allerdings eine schwere Aufgabe auf die Cracks von Coach Dylan Stanley. Dieser musste in dieser Partie nachwievor auf den verletzten Finnen Olli Vanttaja und den gesperrten Patrick Spannring verzichten, der nach seinem Check in Villach zwei Spiele zusehen muss.

Temporeiche Partie

Entscheidung zu Gunsten der Gäste

Im Schlussabschnitt waren etwas mehr als sieben Minuten absolviert, da brachte Mihaly die Gäste zum wiederholten Male an diesem Abend in Front. Und durch weitere Treffer von Stipsicz (55.) und Fournier per Empty-Netter stellten die Ungarn schließlich den 3:6-Endstand aus Sicht der Hausherren her. Es war keine schlechte Leistung der Pioneers, die sich aber insgesamt in der eigenen Zone zu viele Unzulänglichkeiten leisteten und von den eiskalten Magyaren bestraft wurden. Bereits am Sonntag geht es für die Stanley-Cracks mit dem Spiel in Asiago um die nächsten Punkte.