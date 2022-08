Pioneers Vorarlberg: Testsieg gegen Freiburg

Im ersten Vorbereitungsspiel gewann die Habscheid-Truppe mit 3:0.

Einen glatten 3:0 Auftaktsieg landeten die BEMER Pioneers Vorarlberg gegen den EHC Freiburg. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Kevin Macierzynski, Niklas Gehringer, Tyler Sandhu und Tobias Reinbacher, waren mit Rene Tröthan, Marlon Tschofen und Fabian Ranftl drei Spieler des EC Bregenzerwald ins Line up gerückt, die im Zuge der Zusammenarbeit mit dem ECB mit einer B Lizenz für beide Vereine spielberechtigt sind. Gestartet wurde das Match ein wenig verspätet und mit zwei Unparteiischen am Eis. Auf Grund des Wetterbedingten Verkehrschaos traf einer der Headschiris dann später noch ein und konnte die Leitung der Partie übernehmen.

Im ersten Abschnitt waren die Hausherren klar tonangebend, fanden aber keinen Weg am Gästekeeper vorbei. In Punkto Intensität gingen es beide Mannschaften in den ersten zwanzig Minuten etwas abwartend an.