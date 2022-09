Pioneers Vorarlberg starten beim Italien-Rekordmeister

Die Habscheid-Cracks geben in Südtirol das Revival in der Ice Hockey League.



We are finally back!

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es endlich wieder so weit: Die erste Liga ist zurück in der Vorarlberghalle und jede Zelle im Körper ist vor Vorfreude elektrisiert! Was wäre also besser als ein Spiel am Wochenende zum Auftakt? Genau – ein Doppelwochenende!



Spiel Nr. 1 in Bozen

Das allererste Pioneers Vorarlberg ICE Hockey League Spiel wird in Bozen beim HCB Südtirol ausgetragen. Die Foxes aus Bolzano belegten vergangene Saison den 9. Tabellenplatz und sind im Achtelfinalplayoff ausgeschieden. Eine Einschätzung der Spielstärke der Italiener ist jedoch schwer zu treffen, denn der italienische Rekordmeister wird mit insgesamt 10 Neuzugängen mit einem stark veränderten Kader auf Punktejagd gehen. Dies spiegelt sich auch beim Blick auf die Vorbereitungsergebnisse des HCB wider: 6 Siege und 3 Niederlagen wirken auf den ersten Blick durchaus positiv, doch die 0:6 Klatsche gegen Ligakonkurrent HC Pustertal zum Abschluss der Pre-Season wird den Foxes wohl noch in den Knochen stecken.



Mit einem Pre-Season-Rekord von 3-3 bleibt auch die Frage zur Konkurrenzfähigkeit der Pioneers Vorarlberg offen. Das Trainerteam um Mark Habscheid, Dylan Stanley und Teemu Pirskanen hat in den vergangenen Wochen eine von Grund auf neue Mannschaft gecoacht, geformt und bestmöglich auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. Welches Team beim ersten Pflichtspiel der Saison die Nase vorne haben wird, zeigt sich wohl erst am Freitag ab 19:45 Uhr.



Die Kadersituation hat sich bei den Pioneers Vorarlberg indes etwas entspannt. Headcoach Mark Habscheid wird wohl bis auf Tobias Reinbacher, Patrick Stückler und Matt Revel auf alle seine Spieler zugreifen können. Niklas Gehringer trainiert seit einigen Tagen wieder mit der Mannschaft. Das Abschlusstraining am Donnerstag wird endgültig entscheiden, ob der Rankler die Reise nach Italien mitantreten wird.