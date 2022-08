Pioneers Vorarlberg: Parkplätze in den Heimspielen

Gratisparkplätze zu den Begegnungen vom Ice Hockey Liga Club sind ausreichend vorhanden.

Freitag um 19:30 Uhr starten die BEMER Pioneers Vorarlberg mit dem Freundschaftsspiel gegen den EHC Freiburg ihre Pre–Season Programm. Es ist der erste Test der Pioneers als Vorbereitung auf die ICE Hockey League. Insgesamt stehen 6 Freundschaftsspiele auf dem Testprogramm der Feldkircher, bevor am 16.09.2022 mit dem Auswärtsspiel in Bozen ein neues Kapitel Eishockey in Vorarlberg startet.