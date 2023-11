Pioneers Vorarlberg müssen sich in Linz deutlich geschlagen geben

Die Bemer Pioneers Vorarlberg unterliegen beim Tabellenführer Black Wings Linz mit 2:7.

Auf die Bemer Pioneers Vorarlberg warten an diesem Wochenende zwei schwere Auswärtsspiele. Während die Stanley-Cracks am Sonntag in Bozen antreten, ging es heute in der Stahlstadt gegen den formstarken Tabellenführer Black Wings Linz.