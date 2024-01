Pioneers Vorarlberg müssen sich gegen den Tabellenführer geschlagen geben

Trotz guter Leistung können die Cracks von Dylan Stanley gegen Tabellenführer und Rekordmeister KAC nicht punkten, die Kärntner gewinnen am Ende mit 2:4.

Guter Start

In Minute 13 fanden die Pioneers die nächste gute Gelegenheit vor, Geburtstagskind Nick Pastujov konnte einen Penalty nicht verwerten, nachdem zuvor Maier alleine vor dem Torhüter nur regelwidrig gestoppt werden konnte. Die Kärntner nutzten ihrerseits dann eine gute Chance zu einem Torerfolg, Ganahl konnte aus idealer Position Madlener im Pioneers-Kasten bezwingen. Und so wurden beim Stand von 1:1 erstmals die Seiten gewechselt.

Keine Tore im Mitteldrittel

Auch im zweiten Abschnitt konnten die Vorarlberger gegen den Tabellenführer gut dagegen halten. Die Defensivarbeit funktionierte und in der Offensive kam man selbst zu einigen nennenswerten Abschlüssen. Pech hatte Korecky mit einem Schuss ans Lattenkreuz (24.), in der 31. Minute tauchte Oden vor Dahm auf, der Schlussmann verhinderte aber mit seiner Tat einen weiteren Gegentreffer für seine Vorderleute. Gegen Ende des zweiten Drittels hatte dann der KAC eine Druckphase, die die Pioneers auch dank einer wichtigen Parade von Madlener gegen Fraser unbeschadet überstand. Damit blieb es auch nach 40 Minuten beim 1:1.

Special Teams bringen Entscheidung

Die Entscheidung in dieser Partie sollten die Special Teams bringen. Zunächst ging der KAC durch Bischofberger erstmals an diesem Nachmittag in Front (45.), Oden antwortete knapp drei Minuten später mit dem Ausgleich. Beim nächsten PowerPlay für die Gastgeber gelang aber dem KAC ein Treffer in Unterzahl, Hundertpfund profitierte von einem Scheibenverlust und bezwang Madlener.

In weiterer Folge versuchten die Pioneers zwar noch einmal alles, ein weiteres PowerPlay verlief ungenutzt und so war es Mursak vorbehalten, den 2:4-Endstand per Emtpy Netter herzustellen. Somit bleiben die Vorarlberger an diesem Tag ohne Punktezuwachs, nächste Woche geht es mit den Spielen in Ljubljana und Graz weiter.