Pioneers Vorarlberg mit verpatztem Start im neuen Jahr

Die Bemer Pioneers Vorarlberg beginnen das neue Kalenderjahr mit einer 2:5-Niederlage in Asiago.

Für die Bemer Pioneers Vorarlberg ging die Reise am Neujahrstag nach Venetien, wo das Duell mit dem Tabellenvorletzten Asiago auf dem Programm stand. Das Team aus Feldkirch hatte sich dafür entschieden, erst am Spieltag nach Asiago zu fahren, um Spielern und Trainer die Möglichkeit zu geben, Silvester mit ihren Familien zu verbringen.

Verpatzter Abend

Ob die heutige lange Anreise an einem ziemlich verkorksten ersten Drittel irgendeinen Anteil hatte, darüber kann freilich nur spekuliert werden. Aber die Pioneers hatten Schwierigkeiten in die Partie zu finden, Asiago führte bereits nach etwas mehr als acht Minuten nach Toren von Ieruollo (4.) und Rapuzzi (9.) mit 2:0. Auch in Überzahl gelang den Stanley-Cracks im ersten Drittel kein Erfolgserlebnis, obwohl insgesamt vier Strafen gegen die Italiener ausgesprochen wurden.

Auch im Mitteldrittel durfte nur Asiago jubeln, Gennaro (30.) sowie Finoro (34.) bezwangen Gästekeeper Caffi ebenfalls und besorgten damit den klaren 4:0-Zwischenstand nach 40 Minuten. Im Schlussabschnitt konnten die Gäste aus dem Ländle dem Spiel schließlich keine Wendung mehr geben. Zwar gelang es van Nes (58.) und Maier (59.) innerhalb von 44 Sekunden noch in die Torschützenliste einzutragen, die beiden Treffer kamen aber deutlich zu spät und so stellte Rapuzzi mit seinem Empty-Netter 56 Sekunden vor der Schlusssirene den 5:2-Endstand her.