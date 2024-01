Pioneers Vorarlberg mit verdientem Sieg in der slowenischen Hauptstadt

Das Team aus Feldkirch entscheidet auch das vierte Saisonduell mit Ljubljana für sich, beim 4:1-Erfolg treffen van Nes, Erne, Maver und Bull.

Auf die Bemer Pioneers Vorarlberg wartet an diesem Wochenende innerhalb von 24 Stunden ein Auswärtsdoppel. Am Freitag Abend stand das Duell mit Olimpija Ljubljana auf dem Programm, morgen geht es dann gegen das Schlusslicht aus Graz um wichtige Zähler. Gute Nachrichten gab es bereits vor dem Spiel, denn der zuletzt verletzte schwedische Verteidiger Bobbo Petterson kehrte zurück ins Lineup.

Laibach geht in Führung

Das Team aus dem Ländle war in der slowenischen Hauptstadt das aktivere Team, dennoch durften sich die Gastgeber über die Führung freuen. Gooch traf in Minute sechs nach Zuspiel von Pavlin zum 1:0 für die "Drachen". Trotz einiger guter Abschlussgelegenheiten gelang den Pioneers in diesem Startdrittel kein Tor und es ging mit dem knappen Rückstand ins zweite Drittel.

Pioneers drehen die Partie

In diesem zweiten Abschnitt waren knapp sechs Minuten absolviert, da gelang dem Team von Coach Dylan Stanley der Ausgleich. Guus van Nes beförderte den Puck nach Zuspiel von Woger aus kurzer Distanz in die Maschen. Es folgte der Auftritt der nominell vierten Linie. Maier mit toller Einzelaktion, dieser legte quer auf Erne und das Geburtstagskind brachte die Gäste aus dem Ländle in Front (31.).

Entscheidung im PowerPlay

Auch im dritten Drittel blieben die Pioneers das bessere und gefährlichere Team. Schließlich führte ein Überzahlspiel zur Entscheidung in dieser Partie. Nur 13 Sekunden nachdem ein Laibach-Akteur in die Kühlbox musste, verwertete der Slowene Luka Maver im PIV-Trikot zum 3:1 aus Sicht der Cracks aus Feldkirch. Schließlich stellte Bull mit einem Empty-Netter 57 Sekunden vor der Schlusssirene den 4:1-Endstand für die Bemer Pioneers Vorarlberg her.