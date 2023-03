Pioneers Vorarlberg: Kein Farmteam in der AHL

Die BEMER Pioneers Vorarlberg hielten sich mit der Meldung eines Farmteams in der Alps Hockey League, Österreichs zweithöchster Eishockeyliga, alle Möglichkeiten für eine langfristige, nachhaltige Nachwuchsarbeit offen.

Sämtliche Szenarien, wie eine bestmögliche sportliche Ausgangssituation in den kommenden Jahren geschaffen werden kann, konnten dadurch in den vergangenen Wochen durchgespielt werden. Nach reichlicher Überlegung haben sich die Verantwortlichen zum heutigen Stichtag für die endgültige AHL-Teilnahme (15.03.) dazu entschieden, die Meldung des Pioneers Alps Hockey League Teams zurückzuziehen.

Kooperationslösung

Die VEU Feldkirch wird als Trägerverein in der ÖEL weiterhin als wichtiger Pioneers Partner agieren. Zudem werden Verhandlungen mit Alps Hockey League Vereinen geführt, um den Kreis zwischen erster, zweiter und dritter Eishockeyliga in Vorarlberg zu schließen. Genauere Informationen hierzu folgen in den kommenden Wochen.