Pioneers Vorarlberg jubeln über Sieg bei den Graz 99ers

Erstmals seit dem 26. Oktober gelingt den Habscheid-Cracks wieder ein Sieg nach 60 Minuten. In Graz behielten die Vorarlberger mit 4:2 die Oberhand.

Nur 24 Stunden nach der Niederlage bei Fehervar wollten die Bemer Pioneers Vorarlberg heute aus Graz etwas Zählbares mitnehmen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison ging an die Steirer, obwohl die Habscheid-Cracks in dieser Partie eine der besten Saisonleistungen zeigten.