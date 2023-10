Pioneers Vorarlberg hoffen in Asiago auf Punkte

Am Sonntag steht die nächste Auswärtsaufgabe in Asiago für die BEMER Pioneers Vorarlberg an.



2. Aufeinandertreffen mit Asiago

Nach dem Heimspiel am Freitagabend geht es für die Pioneers am Sonntag nach Italien zu Asiago. Die Südtiroler stellen mit nur 13 Treffern die schwächste Offensive der Liga. Trotzdem mahnt Youngster Oskar Maier zur Disziplin: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Für uns ist es wichtig sich auf uns zu fokussieren, ganz egal wer der Gegner ist. Letztes Wochenende haben wir uns nicht an den Gameplan gehalten und prompt zweimal verloren. Dasselbe Schicksal droht, wenn wir in Asiago nicht 60 Minuten konzentriertes und diszipliniertes Hockey spielen.“



Personell gibt es leider weiterhin keine positiven Nachrichten zu verkünden. Defender Olli Vanttaja fällt nach Brian Leblers Check vom 22. September weiterhin aus.



Das Head-to-head gegen Asiago in Zahlen

Powerplay: PIV 22,9% | ASH 16,1%

Penaltykilling %: PIV 79,1% | AVS 80,7%

Save %: David Madlener 91,9% | Marco De Fellipo Roia 92,6%

Goalgetter: Steven Owre 10 Goals | Alexander Ierullo 2 Goals

Assists: Clay Kirichenko 8 Assists | Alexander Ierullo 4 Assists

Tabellenplatz: Pioneers 8. | Asiago 12.

Erzielte Tore: Pioneers 34 | Asiago 13

Gegentreffer: Pioneers 36 | Asiago 32



Asiago Hockey – BEMER Pioneers Vorarlberg

Sonntag, 22. Oktober, 17:30 Uhr, Odegar, Asiago