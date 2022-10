Pioneers Vorarlberg hat nächsten Heimsieg im Visier

Der slowenische CHL-Teilnehmer HK SZ Olimpija ist Freitagabend zu Gast in der Vorarlberghalle

An die guten Leistungen anknüpfen

Die Leistungskurve der BEMER Pioneers Vorarlberg soll nach dem Befreiungsschlag gegen den HC Bozen weiter ansteigen. Den bis dato ungeschlagenen Südtirolern wurde vergangenes Wochenende ein Kampf auf Augenhöhe geboten. Die Pioneers haben einmal mehr eindrucksvoll demonstriert, dass sie alles andere als Kanonenfutter in der win2day ICE Hockey League sind.



TabellennachbarschaftsduellWill man die 3 Punkte wieder im Ländle behalten, muss auch gegen den aktuell 7. Platzierten HK Olimpija eine Top-Leistung abgerufen werden. Das Team aus der slowenischen Hauptstadt Laibach qualifizierte sich vergangene Saison für die Champions Hockey League. Dieser Bewerb ist für den HK bisher mit fünf Niederlagen aus genauso vielen Spielen nicht gerade nach Wunsch verlaufen. Dies darf jedoch keinesfalls an der mangelnden Kaderqualität festgemacht werden – in der ICE gewannen die Laibacher bereits zweimal gegen den ungarischen Vizemeister Fehervar und einmal gegen die Vienna Capitals. Gegen beide Teams mussten sich die Pioneers auswärts geschlagen geben – die Aufgabe wird dementsprechend anspruchsvoll.