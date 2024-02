Pioneers Vorarlberg hat gegen Vorletzten Asiago drei Zähler eingeplant

Die BEMER Pioneers Vorarlberg stehen vor einem potenziell vorentscheidenden Doppelwochenende in der ICE Hockey League. Am Freitag begrüßen sie zuhause in der Vorarlberghalle die Mannschaft von Asiago Hockey, bevor sie am Sonntag auswärts gegen den HCB Südtirol in Bozen antreten.



Faschingsrahmenprogramm gegen Asiago

Das Heimspiel gegen Asiago bietet den Pioneers eine hervorragende Gelegenheit, einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die Pre-Playoffs zu machen. Asiago befindet sich derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz und zeigte zuletzt eine schwächere Form. Die Pioneers werden alles daransetzen, ihre Heimstärke zu nutzen und mit einem Sieg gegen Asiago wichtige Punkte einzufahren.



Als besonderes Highlight für die Fans ist ein “Faschingsspecial” geplant, das mit einer Live-Aufführung von Guggamusik, Süßigkeitenverteilung, einem Kostümwettbewerb und einer Afterparty im Stadionrestaurant für beste Stimmung sorgen wird.